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Sarı Yelekliler yeniden sokağa çıktı

Fransa'da sarı yelekliler, cumhurbaşkanlığı seçimini Emmanuel Macron’un kazanmasını protesto etmek için yine sokaklara indi.

Yayınlanma: 23:43 - 30 Nisan 2022 Güncellenme:
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Fransa’da geçtiğimiz hafta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini Emmuel Macron’un kazanmasının ardından ülkede Macron karşıtları tarafından protestolar düzenlenmeye devam ediyor.

ÇOK SAYIDA GÖSTERİCİ KATILDI

Seçimden sonra izinli olarak gösteri düzenleyen Sarı Yelekliler de bugün Paris Gare du Nord tren garı yakınında Macron karşıtı yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşe çok sayıda gösterici katılırken, göstericiler Macron karşıtı sloganlar atarak protesto etti. Polisin sıkı güvenlik önlemleri aldığı protesto, Bastille Meydanı’nda son buldu.

ÇÖP BİDONLARINI ATEŞE VERMİŞLERDİ

Cumhurbaşkanlığı seçimini Macron’un kazandığının açıklanmasının ardından yüzlerce Macron karşıtı gösterici, gece boyunca gösteri düzenlemiş, çöp bidonlarını ateşe vermişti. Polis eylemcileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı.

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