Savaşın çocukları: Ukrayna’da çok sayıda kişi sığınaklarda bekliyor

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları şiddetlenirken, ülkenin doğusundaki Donetsk’te bombalara karşı sığınaklara giren çocukların gözlerindeki korku fotoğraflara yansıdı. Dünya savaşlarında yaşanan trajediyi hatırlatan fotoğraflar, “Avrupa’da bir daha görülmesi istenmeyecek görüntüler” olarak nitelendi.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonun üçüncü gününde Rus birlikleri başkent Kiev'in merkezine giderek yaklaşırken, ülkenin birçok yerinde milyonlarca kişi sığınaklarda korku içinde bekliyor.

Ukrayna birlikleriyle Rusya yanlısı ayrılıkçı güçler arasında çatışmaların yoğun olduğu olduğu ülkenin doğusundaki Donetsk'e bağlı Druzkivka'da sığınaktaki çocukların korkusu fotoğraflara yansıdı.

BBC tarafından paylaşılan fotoğraflarda, bir ilkokulda öğrenci olan küçük çocuklar, bombalara karşı hazırlık için girdikleri yer altı sığınağında görülüyor. Birbirlerine sarılan ve bacaklarını toplayarak korku içinde bekleyen çocukların fotoğrafları, savaşın korkunç yüzünü gözler önüne seriyor.

Haberlerde, bu trajik fotoğrafların dünya savaşlarını anımsattığı ve Avrupa'da bir daha görülmesi istenmeyecek görüntüler olduğu belirtildi. Bu görüntülerin Ukrayna'nın birçok yerinde yaşandığına dikkat çekilirken, ülkede saldırıları karşı hızlandığı belirtiliyor.

Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'da, çocuklara kurşun geçirmez yelek ve patlayıcılarla acil durum ve ilkyardım eğitimleri verildiği daha önce basına yansımıştı.

Kiev'deki metro istasyonları da Rusya'nın saldırılarına karşı sığınağa dönüştürüldü.

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