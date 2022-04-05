Savaştan kaçan Ukraynalı kadınlar çirkin mesajları ifşa etti

24 Şubat'tan beri Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, ülkeden kaçmak zorunda kalan Ukraynalılar yaşadıkları zorlukları anlattı... Ukraynalı kadınlar, "Facebook üzerinden İngiltere'deki yardım gruplarına mesaj atınca taciz mesajları aldım. Bazıları uygunsuz fotoğraflarını gönderdi" açıklamasını yaptı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte milyonlarca Ukraynalı evini ve ülkesini arkada bırakarak kaçarken İngiliz medyası olayın bambaşka bir boyutunu gözler önüne serdi.

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Times’a konuşan ve savaştan kaçan Ukraynalı kadınlar, İngiltere’ye sığınmak ve kalacak bir oda ya da ev bulmak istediklerini fakat “korkunç” mesajlarla karşılaştıklarını gördü.

Facebook’ta mülteciler için kurulan gruplara yardım ve istek mesajı atan kadınlara erkeklerden saldırgan ve cinsel içerikli mesajlar geldiği duyuruldu. İsmini açıklamayan bazı kadınlar, “Birçok erkek beni mesajlarla taciz etti, bana fahişe dediler ve hakaretlerde bulundular” yorumunu yaptı.

Gazeteye konuşan bir diğer kadın ise yardım çağrısından sonra birçok erkeğin kendisine çıplak fotoğraf attığını söyledi. Bir kadın, Londra’da yaşadığını söyleyen bir mühendisin kendisine, “Ben bekarım ve yalnız yaşıyorum, sen neredesin? Bana taşınsana” dediğini aktardı.

Ukraynalı kadınların, İngiltere’de yaşamak için temizlik işleri yapanlar için oluşturulan Facebook gruplarına girdiği fakat buradan da saldırılara uğradıkları ortaya çıktı.

Facebook ise kadınların iddialarından sonra bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. İngilizlerin gönüllü olarak para karşılığında Ukraynalı mültecilere kapılarını açma projesinin de inceleme altına alındığı belirtildi.

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