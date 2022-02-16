Sıcak saldırı başlamadı ama Ukrayna siber saldırı altında

Batılı istihbarat birimleri Rusya lideri Putin’in Ukrayna’ya siber saldırı talimatı verdiği yönündeki iddiaları hafta başından beri gündeme getirirken Kiev’den yapılan açıklamalar uluslararası kamuoyunda soru işareti yarattı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna sınırındaki askerlerini geri çekmeye başladığını açıklayan Rusya ve buna kuşkuyla bakan Batı arasında gerilim sürerken, Ukrayna son iki gündür siber saldırılar nedeniyle adeta felç oldu.

Ukrayna Merkez Bankası'ndan üst düzey bir yetkili, ülkedeki bankaların bugün yeni saldırılarla sarsıldığını duyurdu. Yetkili, ikinci dalganın internet bankacılığı işlemlerinin durmasına neden olduğunu belirtti.

Başbakan Yardımcısı Yulia Sviridenko da, saldırılarda başka bir ülkenin parmağı bulunduğunun kesin olduğunu söyleyerek Rusya'yı işaret etti. Saldırıların düzenlendiği IP adreslerinin Rusya, Çin, Özbekistan ve Çekya'ya ait olduğunu belirten Sviridenko, gelecek aylarda siber saldırılara karşı hazırlık için tatbikat düzenleyeceklerini duyurdu.

Ukrayna Güvenlik Servisi’ne bağlı Siber Güvenlik Departmanı Başkanı İlya Vityuk da, bu tür siber saldırıları düzenlemek isteyecek tek ülkenin Rusya olduğunu kaydetti.

BATILI İSTİHBARAT SERVİSLERİ UYARMIŞTI

Batılı istihbarat birimleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya siber saldırı emri verdiğine dair iddiaları hafta başından beri paylaşıyordu.

Ukrayna'da, Savunma Bakanlığı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin internet siteleriyle Privatbank ve Oschadbank bankaları dün siber saldırıya uğramıştı.

Savunma Bakanlığı, muhtemelen hedef alındığını belirterek internet sitesinin çöktüğü doğrulamıştı.

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