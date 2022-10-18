Silah ambargosunun kaldırılmasıyla ilgili çarpıcı analiz

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim devam ederken ABD'nin Güney Kıbrıs'a uyguladığı silah ambargosunu kaldırması ile ilgili dikkat çekici bir analiz Amerikan medyasından geldi.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin 35 yıldır uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararı sonrasında tartışmalar dinmek bilmiyor…

Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim hızla tırmanırken ABD’nin hamlesini analiz eden ABD merkezli medya kuruluşu Business Insider, dikkat çekici bir yorumda bulundu. Eylül ayında ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne uyguladığı ambargoyu kaldırmasından sonra ilişki dinamiklerini mercek altına alan Constantine Atlamazoglou isimli araştırmacı dikkat çekici yorumlarda bulundu.

Business Insider’da yer alan makalede, “ABD’nin Akdeniz’deki sessiz hamlesi Rusya’ya baskı kurmaya yardımcı olabilir fakat NATO’da herkes bundan memnun değil” ifadeleri kullanıldı. 1987 yılından beri uygulanan ambargonun 2020’de kısmen kaldırıldığına dikkat çekilirken, Rusya’nın bölgedeki etkisinin azaltılması için böyle bir hamle yapıldığı da aktarıldı.

“GERİLİMİ ARTIRABİLİR”

Makalede, “ABD’nin ambargo kararını kaldırması Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında gelirken bu da ABD’nin yakın müttefikleri arasında gerilimi artırabilir. Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilim maddelerinden biri” denildi.

Fakat makalede ambargonun kaldırılmasının uzun süreli olamayacağı da kaydedildi. Makalede, “Ambargonun kaldırılması uzun sürmeyebilir” ifadesi kullanıldı.

Analizde, “ABD yasalarına göre ABD Başkanı, her yıl düzenli olarak Kıbrıs’a silah yasağının kaldırılmasını haklı çıkarmak için Kongre’ye kanıtlar sunmalı” yorumu yapıldı.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin kararı sonrasında konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, ABD’nin silah ambargosunu kaldırmasına tepki gösterirken, Washington’ın hamlesine yanıt verilebileceğinin de sinyalini vermişti.

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