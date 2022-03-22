“Sırbistan NATO’ya katılmayacak, ölen çocukları unutmadık”

Sırbistan Devlet Başkanı Vucic, NATO’nun 1999’da ülkeye düzenlediği bombardımanda ölen çocukları unutmadıklarını ve askeri ittifaka katılmalarının söz konusu olmadığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Sırbistan Devlet Başkanı Alaksandır Vucic, ülkesinin NATO'ya üye olmayacağını çünkü NATO'nun 1999'da ülkede düzenlediği bombardımanda ölen çocukları unutmadıklarını söyledi.

Vucic, dün Kikinda kentinde düzenlenen mitingde, “Sırbistan'ın NATO'ya katılmaması gerektiğini düşünüyorum. Sırbistan özgür ve askeri olarak tarafsız bir ülke. Topraklarımızı kendimiz savunacağız” dedi. Sırp lider, NATO bombardımanında ölen bazı çocukların isimlerini anarak “Bunları unutmaya hakkımız yok” diye konuştu.

Kosova’daki sivillere uygulanan katliamlara son verilmesi amacıyla NATO'nun eski Yugoslavya'daki bazı hedeflere düzenlediği hava saldırıları sonucu İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre 489 ila 528 sivil hayatını kaybetmişti. Yaklaşık üç ay süren harekatın yol açtığı maddi zararın 100 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor.

Kosova, 2008’de Batılı ülkelerin desteğiyle Sırbistan’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmişti.

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