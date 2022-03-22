Siyasete atılan Dr. Öz hakkında Trump ailesi ikiye bölündü

ABD'de Pennyslvania senatörlüğü için yarışan Dr. Mehmet Öz ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Öz'ün rakibinin ABD'nin eski başkanı Donald Trump'a Öz'ü şikayet ettiği iddialarının ardından eski First Lady Melania Trump'ın tarafını seçtiği öne sürüldü.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD siyasetinde seçim heyecanı kızışıyor… Pennsylvania’nın Cumhuriyetçi senatörü Pat Toomey’nin emekliye ayrılmasıyla birlikte boşalan koltuğa talip olan ünlü doktor ve televizyoncu Dr. Mehmet Öz’e dikkat çekici bir destek geldiği ortaya çıktı.

ABD'de geçen yılın sonunda Pennsylvania'dan Cumhuriyetçiler adına senatörlük yarışına atılan ülkenin önde gelen isimlerinden Dr. Mehmet Öz'ün adaylığı tartışılmaya devam ederken NBC’ye konuşan bazı kaynaklar, Dr. Öz’e eski First Lady Melania Trump’ın destek verdiğini aktardı.

Cumhuriyetçi adaylar için Donald Trump’ın onayını almanın kritik bir öneme sahip olduğunu aktaran ABD medyası, geçen aylarda Dr. Öz’ün rakibi David McCormick’in Florida’da Trump ile görüştüğünü aktarmıştı. Bu görüşmede McCormick’in eşi olan ve Trump yönetiminde kıdemli ulusal güvenlik danışmanı olarak görev alan Dina Powell’ın Dr. Öz’ün Türk vatandaşlığı ve Müslüman kimliğini eleştirdiği ortaya çıkmıştı.

Fakat NBC’ye konuşan bir kaynak, “Eski First Lady Melania Trump, Dr. Öz’e destek olmak istiyor ve bu çok önemli. Siyasi yarışta, First Lady’nin isteği sadece Melania’nın isteği demek değildir” yorumunu yaptı. Melania Trump’ın Dr. Öz’ün televizyon programını yıllardır izlediğini aktaran kaynak, Donald Trump’ın tavrının ise henüz bilinmediğini vurguladı.

Önceki gün New York Times’ta yayınlanan haberde, McCormick’in eşinin ABD’nin eski başkanıyla yakın olması dolayısıyla Trump’ın tavrının belirsiz olduğu vurgulanmıştı.