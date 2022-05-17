Siyasi krizin sürdüğü Libya’da tansiyon yükseldi

Libya'da parlamentonun atadığı Başbakan Fethi Başağa yönetimi devralmak üzere başkent Trablus'a gitti ancak çatışma çıkmasının ardından geri dönmek zorunda kaldı.

Sozcu.com.tr

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Libya’da parlamentonun atadığı Başbakan Fethi Başağa, ülkenin yönetimini ele almak üzere başkent Trablus’a girdikten kısa süre sonra çatışma çıktı. Başağa yönetimden çekilmeyen Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin karşı koymasının ardından geri çekildi.

Başağa’nın makamından yapılan açıklamaya göre başbakan dün gece Trablus’a gitti, ancak çatışmaların ardından birkaç saat içinde başkentten ayrıldı.

Birbirine rakip iki ayrı yönetimin bulunduğu Libya’nın doğusu Başağa’yı atayan parlamento tarafından, batısı ve başkent Trablus ise Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Abdülhamid el Dibeybe tarafından yönetiliyor.

Son çatışmalar nispeten barış içerisinde geçen iki yılın ardından yeniden uzun süreli çatışmalar yaşanması ya da ülkenin doğunun desteğini alan Başağa ve Trablus’un yönetimindeki Dibeybe arasında yeniden bölünmesi ihtimalini akıllara getirdi.

Siyasi kriz halihazırda ülkenin ana gelir kaynağı olan petrol gelirlerini de azalttı. İhracat gelirleri bazı terminallerin kapanması nedeniyle yarı yarıya düştü. Krizi çözecek veya seçimlerin tekrar yapılmasına zemin hazırlayacak temaslar ise son derece yavaş ilerliyor.

Uzmanlar Dibeybe ile rakibi birbirleri üzerinde askeri üstünlük kuramadığı için siyasi açmazın bir süre daha devam edebileceğini ifade ediyor.

SEÇİMLER YAPILAMADI

Libya 2011 yılında Muammer Kaddafi’nin NATO’nun askeri müdahalesinin desteğiyle devrilmesinin ardından 2014 yılında iki ayrı yönetime bölündü. Taraflar 2020 yılında yaptıkları ateşkes ile Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin ülkeyi temsil etmesini kabul etti. Türkiye ateşkesten önce Trablus yönetimine askeri destek vermişti.

Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin aralık ayında yapılacak seçimlerin ardından görevi bırakması bekleniyordu. Ancak ülkedeki siyasi gruplar ve adaylar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle seçimler yapılamadı. Doğudaki parlamento Başağa’yı başbakan olarak atadı. Dibeybe ise ancak seçimlerden sonra görevini bırakacağını ifade ederek parlamentonun kararını tanımadı.

Şu anda doğudaki parlamento ile Trablus’taki yasama organı arasında tekrar seçimlere gidilmesini sağlayacak bir mutabakat zemin oluşturmak amacıyla uluslararası temaslar yürütülüyor.

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