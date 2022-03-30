Slovakya, 35 Rus diplomatı sınır dışı etti

Slovakya Dışişleri Bakanlığı, Slovakya'nın ülkedeki Rusya’nın Bratislava Büyükelçiliğinde görevli 35 diplomatı sınır dışı etmeye karar verdiğini açıkladı.

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Hollanda ve Belçika'nın ardından Slovakya'da Rus diplomatları sınır dışı etti. Slovakya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Slovakya’nın ülkedeki Rusya'nın Bratislava Büyükelçiliği'nde görevli 35 diplomatı sınır dışı etmeye karar verildiği ifade edilerek, Rusya’nın Bratislava Büyükelçisi İgor Bratchikov'u Bakanlığa çağırılarak konu ile ilgili olarak diplomatik nota verildiği belirtildi.

“ÇALIŞANLARIN KURALLARA UYMADIĞINI GÖRÜYORUZ”

Açıklamada, “Bu adım, Rusya Büyükelçiliği personelinin Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi, Slovakya Cumhuriyeti’nin çıkarları ve Rusya Federasyonu ile ortaklık geliştirme çabalarıyla çelişen faaliyetlerinin sürdürülmesine karşı verdiğimiz kaçınılmaz bir yanıttır. Daha önce yapılan sınır dışı kararlarına rağmen Rusya Büyükelçiliği çalışanlarının kurallara uymadığını görüyoruz. Ukrayna’daki savaşın derhal sona ermesinin ve Rus diplomatik misyonunun olağan ilkelere uygun olarak çalışmasının, ilişkilerimizi karşılıklı saygı ve karşılıklı yarara dayalı işbirliği temelinde inşa etmemize yeniden izin vereceğine inanıyoruz” denildi.

Sınır dışı kararı dışında ayrıca Rus diplomatik misyonu için maksimum diplomatik ve hizmet pasaportu sahibi sayısı daha sonra belirleneceği bildirildi. Alınan karar öncesinde Rusya'nın Bratislava'daki Büyükelçiliği'nde 70 personel bulunuyordu. Son iki yılda Slovakya, Rusya Büyükelçiliği'nden toplamda 9 personeli sınır dışı ederken, en son 14 Mart 2022 tarihinde aralarında Rusya Askeri Ataşesi Sergei Solomasov'un da bulunduğu 3 kişi sınır dışı edilmişti.

RUS DİPLOMATLAR SINIR DIŞI EDİLMEYE DEVAM EDİYOR

Rus Büyükelçilikleri mart ayı boyunca Karadağ, Bulgaristan, Polonya, Letonya, Slovakya, Kuzey Makedonya, Hollanda, Belçika, İrlanda ve Çekya'dan sınır dışı edildiler.

Rus Diplomatlar Avrupa ülkelerinin yanı sıra ABD'den de ayrılmak zorunda kaldılar. Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) misyonunda çalışan 12 Rus Diplomat 7 Mart’ta Rusya'ya geri dönmüşlerdi.

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