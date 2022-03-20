Çavuşoğlu: Siviller ölürken anlaşmak öyle kolay değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olarak "Siviller ölürken anlaşmak öyle kolay değil. Yine de bir ivme yakalandı" dedi.

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AKP Antalya İl Başkanlığı’nca düzenlenen İl Danışma Toplantısı’na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna’nın ateşkese yönelik bazı somut konular üzerinde görüşmeleri sürdürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

TARAFLAR ANLAŞMAYA YAKIN

– Ukrayna ile de çok yakın ilişkiler tesis ettik. İki komşumuz arasındaki gerginlik tırmanınca sıcak çatışma çıkmaması için gerçekten büyük gayret gösterdik. Rusya çağrıları dinlemedi ve bugünlere geldik. Rusya’nın saldırısını tüm dünya ile biz de eleştirdik.

– Şimdi ortada bir yangın var. Söndürülemezse bu yangın herkesi çok etkileyecek. Yangını söndürmek için büyük bir çaba içindeyiz. Her iki tarafla konuşarak önce insani, sonra kalıcı ateşkes için çalışıyoruz.

– Tarafların bazı somut konular üzerinde müzakerelerinin sürdüğünü, detaylarla ilgili bilgilere sahibiz. Detaylarını açıklamamız söz konusu olmaz. Çünkü dürüst bir arabuluculuk rol üstlendik. Tarafların anlaşmaya yakın olduğunu görüyoruz. Siviller ölürken anlaşmak kolay değil ama yine de bir ivme yakalandığını söylemek isterim.

BUGÜN BAE’YE GİDİYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20-21 Mart tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu’nun 20-21 Mart tarihlerinde Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'ın daveti üzerine BAE’yi ziyaret edeceği ve 16. BAE Büyükelçiler ve Diplomatik Misyon Temsilcileri Forumu'na onur konuğu olarak hitap edeceği kaydedildi. Çavuşoğlu’nun ziyaret kapsamında BAE'li mevkidaşıyla da görüşerek, ikili ve bölgesel konuları ele alması öngörülüyor.

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