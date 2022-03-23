Stoltenberg: NATO’nun gündeminde Ukrayna’nın üyeliği yok

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’nın NATO üyeliğinin ittifakın gündeminde olmadığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna işgalinde 4 hafta geride kalırken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg “Ukrayna'nın NATO üyeliğinin ittifakın gündeminde olmadığını” söyledi.

Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında Stoltenberg, yarın düzenlenecek NATO zirvesinde ittifakın doğu kanadında asker sayısının artırılması kararı çıkmasını beklediğini ifade etti. Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanmasının kontrol edilemez sonuçlar doğuracağını kaydeden NATO Genel Sekreteri, NATO'nun bu savaşın bir parçası olmadığını ve ülkeye asker göndermeyeceğini de yineledi.

“RUSYA NÜKLEER SAVAŞI ASLA KAZANAMAZ”

Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşın NATO'nun savunma ve caydırıcılık gücünü artırması gerektiğini ortaya koyduğunu belirterek Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'da yeni asker konuşlandırma planı olduğunu sözlerine ekledi.

Stoltenberg ayrıca Rusya’nın nükleer savaş başlatmasının çatışmanın karakterini değiştireceğini ifade ederek “Rusya nükleer savaşı asla kazanamaz” dedi. Stoltenberg, Çin’e Ukrayna’daki işgali kınama çağrısında bulundu.

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