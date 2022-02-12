Sular çekildi, hayalet köy turist akınına uğradı

Yıllar önce baraj inşası sonrası sular altında kalan İspanya'daki Aceredo köyü, kuraklık sonucu suların çekilmesiyle “hayalet köy” olarak turist akınına uğradı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İspanya'da Galiçya özerk bölgesindeki Aceredo köyü, baraj sularının kuraklık nedeniyle çekilmesi sonucu yeniden gün yüzüne çıktı.İspanya-Portekiz sınırındaki Aceredo, 1992'de Alto Lindoso barajının inşasının ardından sular altında kalmıştı.

Yıllar sonra yeniden ortaya çıkan “hayalet köy”, eski evlerin gri kalıntılarıyla turistlerin ilgi odağı oldu.

Eskiden çok sayıda kişinin yaşadığı evlerin kalıntıları, suların çekilmesiyle hüzünlü bir manzara oluşturdu.

Yıllarca sular altında kalan köydeki birçok binanın yıkıldığı görülüyor. Kalıntılar arasında şişeler ve eski arabalar gibi bir zamanlar köyde yaşanan hayata dair hatırlar da dikkat çekiyor.

Aceredo'nun bağlı olduğu Lobios bölgesinin Belediye Başkanı María del Carmen Yañez, son yıllarda yağış miktarının azalması ve Portekiz'deki bir enerji şirketinin baraj suyunu kullanmasıyla suyun yok olduğunu anlattı.

İspanya'daki barajlarda doluluk oranlarının son yıllarda azalması endişelere yol açıyor.

İlginizi Çekebilir Şiddetli yağış arazileri sular altında bıraktı