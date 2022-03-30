Suudi Arabistan, Yemen’deki askeri operasyonları durdurdu

Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyon, ateşkes çabaları kapsamında bugün itibarıyla Yemen’e yönelik saldırıları durduracağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Suudi Arabistan, Yemen'de İran destekli Husilere yönelik tüm askeri operasyonları durdurduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler'in (BM) Ramazan ayında bölgede ateşkes çağrısı yapmasının ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyon bugün itibarıyla Yemen'e yönelik saldırıları durduracağını duyurdu.

Reuters, BM yetkililerinin kalıcı ateşkes için Suudilerin öncülüğündeki askeri ittifak ve Yemen'deki Husi hareketiyle görüşmeler yürüttüğünü aktardı. Taraflar arasındaki savaş 2015'ten bu yana devam ederken, Husilerin geçen hafta Suudi Arabistan'daki bazı petrol tesislerini vurması üzerine Yemen'e saldırılar yoğunlaşmıştı.

Artan saldırılar, Yemen'de insani krizin daha da büyümesine yol açtı. Uluslararası kamuoyu, Yemen'de on binlerce kişinin öldüğü ve milyonlarca kişinin de açlıkla karşı karşıya getiren savaşın sona ermesi için üç yıldır çabaları sürdürüyor.

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