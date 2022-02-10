Suudi Arabistan’da havalimanına İHA saldırısı: 12 yaralı

Suudi Arabistan’daki Abha Havalimanı’nı hedef alan İHA saldırısında 12 kişi yaralandı.

Sozcu.com.tr

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Suudi Arabistan'da Abha Havalimanı'na İHA (insansız hava aracı) saldırısı düzenlendi.

Yemen'de İran destekli Husilerle çatışma yaşayan Arap koalisyonunun sözcüsü Albay Turki Al-Maliki, havalimanını hedef alan İHA saldırısının Suudi hava savunma sistemleri tarafından engellediğini söyledi.

Yolculardan ve çalışanlardan 12 kişinin yaralandığını belirten Al-Maliki, “Sivil havalimanlarını ve yolcuları hedef alan bu tehdide yanıt olarak güçlü önlemler alacağız” dedi.

Koalisyon, standart güvenlik prosedürlerinin uygulanmasının ardından hava trafiğinin normale döndüğünü duyurdu.

Devlet medyası tarafından yapılan açıklamada, yaralılar arasında yabancı yolcuların ve çalışanların da olduğu belirtildi.

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