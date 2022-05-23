Suudi Arabistan’dan Türkiye de dahil 16 ülkeye seyahat yasağı

Suudi vatandaşlarının Hindistan, Türkiye ve Lübnan da dahil olmak üzere 16 ülkeye seyahat etmelerine yasak geldi.

Sozcu.com.tr

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Kademeli olarak artan Covid vakaları üzerine Suudi Arabistan, vatandaşlarının Asya, Afrika ve Güney Amerika’da 16 ülkeye seyahat etmesini yasakladı.

Seyahat yasağının getirildiği ülkeler arasında Hindistan, Lübnan, Suriye, Türkiye, İran, Afganistan, Yemen, Somali, Etiyopya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Libya, Endonezya, Vietnam, Ermenistan, Beyaz Rusya ve Venezuela yer alıyor.

Cumartesi günü, Suudi Sağlık Bakanlığı 414 yeni Covid enfeksiyonu duyurdu ve haftalık rakamlarda mart ve nisan aylarına göre beş kat artış görüldüğü belirtildi.

Yetkililer, krallık dışına seyahat etmek isteyen vatandaşların üç doz Covid aşısı almış olması gerektiğini ve 12 ila 16 yaş arasındaki çocukların sadece iki doz aşı olması gerektiğini kaydetti.

Tedbirlerin ne kadar süreyle uygulanacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı ve gelen yolcular için yeni bir kısıtlama prosedürü de uygulanmıyor.

Covid vakaları devam ederken dünya çapında maymun çiçeği raporlarıyla ilgili olarak da ülkede endişeler dile getirildi. Sağlık bakanlığı, ülke içinde enfeksiyonların tespit edilmediğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 11 ülkede yaklaşık 80 maymun çiçeği vakası doğrulandı.

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