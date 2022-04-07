Teksas Valisi: Kaçak göçmenler için Washington’a tur düzenleyeceğiz

Güney Amerika’dan binlerce göçmenin akın ettiği ABD-Meksika sınırındaki kriz sürerken, Teksas Valisi’nden Biden yönetimine karşı ilginç bir hamle geldi.

Sozcu.com.tr

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ABD’de Cumhuriyetçi Teksas Valisi Greg Abbott, dün yaptığı açıklamada kaçak göçmenleri taşıyan otobüslerin başkent Washington'a tur düzenlemesine karar verdiğini duyurdu. Bahar aylarında büyük göçmen kitlelerinin ABD sınırına yığılmasını beklediklerini ve Teksas'ta güvenliği koruyacak önlemler almaları gerektiğini kaydeden Abbott, eyaletteki polislerin sınırdan gelen ticari araçları durdurup arama yapacağını da belirtti.

Vali Abbott, “Biden yönetiminin yol açtığı kaçak göçmen akınından bunalan yerel yetkililere yardım etmek amacıyla Teksas olarak, kaçak göçmenler için Washington D.C.'ye charter seferleri düzenleyeceğiz. Böylece Biden yönetimi sınırdan geçişine izin verdiği insanların ihtiyaçlarını karşılayabilir” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid-19 pandemisi nedeniyle sınırda göçmen geçişlerini engelleyen yasağı kaldırma planı, ülkedeki göçmen karşıtı kesimler arasında tepkilere neden oluyor. Sınır yetkilileri uzun süredir ABD'ye geçmek için sınırda bekleyen binlerce kişinin yasağın kalkmasıyla ABD'ye akın etmesini bekliyor.

Teksas'tan Washington'a düzenleneceği söylenen kaçak göçmen seferleri de bu konuda Biden yönetimine ve Kongre'ye baskı yapma hamlesi olarak görülüyor.

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