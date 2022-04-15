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Terör örgütü elebaşı Kobani ile ABD’li CENTCOM komutanı görüştü

Terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG/PYD'nin elebaşı Ferhat Abdi Şahin, CENTCOM komutanı Michel Erik Kurilla ile görüştü. Kobani kod adlı terörist bu görüşmeyi Twitter hesabından duyurdu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:12 - 15 Nisan 2022 Güncellenme:
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Terör örgütü elebaşı Kobani ile ABD’li CENTCOM komutanı görüştü

ABD’nin desteklediği ve omurgasını terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, Ankara-Washington hattında gerilim yaratmaya devam ederken terörist elebaşı Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin CENTCOM komutanı olarak atanan ve görevine yeni başlayan Michel Erik Kurilla ile görüştü.

Yapılan paylaşımda Şahin ile Kurilla’nın fotoğrafları yer aldı.

Terörist elebaşı Kurilla ile görüşmesini Twitter hesabından duyurdu. Yapılan paylaşımda Şahin ile Kurilla’nın görüştüğü fotoğraf yayınlanırken, “Centcom komutanı Kurilla’yı kabul etmekten onur duyduk” denildi. İki ismin bölgesel gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi.

CENTCOM’un başındaki Orgeneral Kenneth McKenzie, Nisan ayının başında emekliye ayrılarak yerini Kurilla’ya bırakmıştı.  Kurilla ise Ocak ayında ABD Başkanı Joe Biden tarafından aday gösterilmiş ve Senato tarafından da bu adaylık onaylanmıştı.

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