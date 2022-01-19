Tonga’daki yanardağ patlaması çevre felaketine yol açtı

Pasifik ülkesi Tonga'da geçen hafta yaşanan yanardağ patlamasının ardından meydana gelen tsunami nedeniyle adanın karşı kıyısı Peru'da çevre felaketi yaşanıyor. Patlama sırasında devrilen bir petrol tankeri nedeniyle ülkenin kıyıları simsiyah bir renge bürünürken, kuşların petrole bulanarak yaşamını yitirdiği ve balıkçılığın durduğu aktarıldı.

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Tonga'da geçen hafta sonu meydana gelen büyük bir volkanik patlamadan kaynaklanan tsunami dalgaları Peru kıyılarında çevre felaketine neden oldu.

Cumartesi günü İspanyol Repsol şirketinin sahibi olduğu La Pampilla rafinerisi için bir tankerin petrol boşaltması esnasında meydana gelen patlama nedeniyle tanker devrilirken, sahiller siyah renge büründü.

“Mare Doricum” adlı tankerin okyanusa kaç galon petrol döktüğü belli değil ancak gemi, Petroleo Brasileiro'ya ait bir petrol terminaline yüklenen yaklaşık 1 milyon varil Brezilya ham petrolü taşıyordu.

Peru Çevre Bakanlığı, Peru’nun başkenti Lima yakınlarındaki sahil kenti Ventanilla'daki sızıntının kontrol altına alındığını ​​ve temizlik çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Öte yandan, uluslararası basına yansıyan fotoğraflar, petrole bulanmış kuşlar ile birlikte simsiyah bir renge bürünen plajları ve sahil boyunca beyaz tehlikeli madde giysisi giymiş personeli gösteriyor.

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