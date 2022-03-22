Trump: Ben olsam Rusya’ya nükleer denizaltı gönderir, Putin’i tehdit ederdim

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, selefi Biden'a yüklendi ve Putin'e karşı hamlelerinin 'yetersiz' olduğunu vurguladı. Trump, "Ben olsam Rusya'ya nükleer denizaltılar yollardım." derken, başkan olsa savaşı sonlandırabileceğini öne sürdü.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, bugün Fox Business kanalında bir yayına katılarak, ABD Başkanı Joe Biden’ı ve verdiği kararları eleştirdi.

Biden’ın Rusya’ya yönelik tepkilerinin ‘yetersiz’ olduğunu belirten Trump, bu sorunun Biden yönetimi altında ‘asla ve asla’ çözülemeyeceğini öne sürdü. Ayrıca, hâlâ başkan olsaydı Rusya’yı nükleer denizaltılarla tehdit edeceğini belirtirken, Putin’e ‘kıyılarınızda bir aşağı bir yukarı dolaşacağız derdim’ dedi.

‘BELKİ DAHA FAZLASINI GÖNDERİRDİM’

Programın sunucusu Stuart Varney, Ukrayna’ya Biden’ın sağlamadığı tam olarak ne sağlayacağını sorarken, ‘Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne yardım etmek için jetler, MiG jetleri gönderip göndermememiz gerektiği konusunda bir tartışma var. Bu tür bir yardım gönderir misiniz?’ dedi, Trump ise Varney’in sözlerini bir adım ileri taşıdı ve ‘belki daha fazlasını gönderirdim.” dedi.

‘Ben ne yapardım, yapardım…. Yapardık… Muazzam bir askeri kapasitemiz var. Dürüst olmak gerekirse, 44 yıllık uçakları oraya gönderirseniz çok kolay hedef olabilir ve düşürülebilirler.” dedi. Trump, Putin’i ‘bugüne kadar açıklanandan’ daha fazla insanı öldürmekle de suçladı.

Trump ayrıca, ‘Hızla yapacağım bir şey, petrolün tüm dünyada akışını sağlamak, çünkü petrolün fiyatını önemli ölçüde düşürürseniz, savaşın sona ermesini sağlarsınız’ diye ekledi. İlginizi Çekebilir Beden dili uzmanı Putin'in hamlelerini yorumladı: 'Son dönemde kendini izole etti'

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