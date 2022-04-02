TTB’den Ukrayna mektubu: Devam eden savaş ve çatışma ortamı bir an evvel son bulmalı

Dünya Tabipleri Birliği ve Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi’ne mektup gönderen Türk Tabipleri Birliği (TTB), Ukrayna'da sağlık hizmetlerinin zarar gördüğünü belirterek savaşın bir an evvel son bulmasını istedi.

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Türk Tabipleri Birliği (TTB), Dünya Tabipleri Birliği ve Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi'ne mektup göndererek Ukrayna’da devam eden savaş ve çatışma ortamının bir an evvel son bulmasını istedi.

TTB’nin mektubunda Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan çatışmalı sürecinin kaygıyla takip edildiği belirtilerek, “Her savaşta olduğu gibi, sayıları tam olarak belirlenemeyen kayıplar yaşanmış ve yaşanmakta olup; özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar, sağlık sorunu olan insanlar, engelli bireyler ve çeşitli nedenlerle hassas toplumsal gruplara mensup olan insanlar en büyük zararı görmekte ve ne yazık ki aslen uluslararası hukuki anlaşmalarca koruma altına alınmış olan sağlık hizmetleri, kurumları ve personelleri hedef alınmaktadır” denildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE HASTALARIN SAVAŞTA GÖRDÜĞÜ ZARAR

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 25 Mart 2022 tarihinde yayınladığı güncel verilere göre Ukrayna'da; sağlık hizmet, kurum ve personellerine zarar veren 119 saldırı gerçekleştiği, bu saldırıların 31'inin direkt olarak sağlık hizmetlerini hedef aldığı belirtildi.

Bu saldırılarda 94 kişi hayatını kaybettiği, 56 kişi yaralandığı, 74 sağlık kurumu ağır hasar görürken, bunların 24'ünün tamamen kullanılamaz hale getirildiği, hedef alınan sağlık kurumlarında halihazırda tedavisi devam eden 26 hasta ve görevi başında olan 55 sağlık çalışanının zarar gördüğü, 29 ambulansın hedef alındığı belirtildi.

“CİDDİ KAYGILAR DOĞURMAKTADIR”

Bunun yanında, tıbbi malzeme depolarının zarar görmesi, soğuk zincirin sürdürülebilir olmaması, oksijen kaynaklarının tükenmesi ve devam eden çatışma ortamlarında tıbbi malzeme lojistik ve nakil hizmetlerinin sağlanamamasının her geçen gün derinleştiği belirtilerek “Zaten kırılgan hale gelmiş olan sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından ciddi kaygılar doğurmaktadır” ifadelerine yer verildi.

“SAVAŞIN BİR AN EVVEL SONLANDIRILMASINI DİLERİZ”

TTB’nin mektubu şöyle devam etti:

* Türk Tabipleri Birliği tarihi boyunca, her türlü savaş ve çatışmalı duruma karşı durarak yaşamdan ve yaşatmaktan yana duruşunu dünya çapında kabul görmüş bir saygınlıkla kamuoyu ile paylaşmıştır.

* Bunun yanında, bölgemizde ve dünyanın her yerinde yaşanmış olan savaş ve çatışma durumlarında sağlık hizmetleri, kurumları ve çalışanlarının hedef alınmasına karşı yürüttüğümüz mücadele, bizim açımızdan tarihsel bir onurdur.

* Bu duruşumuzdan bir adım dahi geri adım atmadan, Dünya Tabipler Birliği'nin ‘Tehlike Altındaki Sağlık Hizmetleri’ kavramsal çerçevesi ile korunan olağanüstü durumlarda sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir olması ve Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle mağdur olan insanlar için her türlü işbirliğine sonsuz dayanışma ile hazır olduğumuzu dünya kamuoyu ile paylaşır; mevcut silahlı çatışmaların neden olabileceği geri dönüşsüz kayıplar göz önüne alınarak bir halk sağlığı sorunu olan savaşın bir an evvel sonlandırılmasını dileriz.