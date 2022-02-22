Tüm dünya tepki gösterirken, Rusya’ya destek mesajı gönderdiler

Rusya'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanımasına Türkiye dahil tüm dünyadan tepkiler yükselirken, bazı ülkeler Rusya'ya destek açıklamasında bulundu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanımasına ve bölgeye ‘barış gücü’ göndermesine yönelik tüm dünyadan tepkiler yükselirken, bazı ülkelerden de Rusya’ya destek açıklaması geldi.

Suriye hükümeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in doğu Ukrayna’da Moskova destekli ayrılıkçıların elindeki iki bölgeyi bağımsız olarak tanıma kararını “desteklediğini” söyledi.

Devlete ait Suriye Haber Ajansı tarafından aktarılan habere göre, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mekdad, Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetinin, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DPR) ve Luhansk Halk Cumhuriyeti (LNR) ile “işbirliği yapacağını” söyledi.

NİKARAGUA’DAN MESAJ

Moskova’daki Valdai forumunda yaptığı açıklamada, Şam’daki müttefik ilişkilerinden sorumlu Rus politikacı Dmitry Sablin’in Doğu Ukrayna’daki durum hakkında Esad ile görüşmeler yaptığı da vurgulandı.

Öte yandan, Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, bugün yaptığı açıklama ile Rusya’nın Ukrayna konusundaki tutumunu destekleyen ilk dünya lideri oldu. Ortega, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Moskova destekli ayrılıkçılar tarafından kontrol edilen iki bölgeyi bağımsız olarak tanımakta haklı olduğunu söyledi.

GÖZLER ÇİN’E ÇEVRİLDİ

Putin’in dün geceki kararının ardından gözlerin çevrildiği ülkelerden biri de Çin oldu. Rusya ile yakın ilişkileri olan Çin’in BM Büyükelçisi Zhang Jun, Pazartesi gecesi BM Güvenlik Konseyi’nin acil toplantısında yaptığı kısa açıklamada, Pekin’in diplomatik bir çözüm için her türlü çabayı memnuniyetle karşıladığını ve teşvik ettiğini vurguladı.

İlginizi Çekebilir Dünya basını Rusya-Ukrayna krizini nasıl gördü?

İlginizi Çekebilir Baba Vanga, Rusya'nın işgalini yıllar önce bilmiş: Vladimir'i işaret etmiş

İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'nın bu kararını kabul edilemez