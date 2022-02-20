Türk ailenin Avrupa turu korkunç bir şekilde bitti

Türkiye'den Almanya’ya gelen ve turist oldukları belirlenen Türk aile, kiralık otomobilleriyle Münih yakınlarındaki Seeshaupt’tan Bernried yönüne giderken kaza yaptı.

Sozcu.com.tr

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Virajlı yoldan çıkan araba, yol kenarındaki bir ağaca çarparkan, arkada oturan ve emniyet kemeri bağlı olmayan 74 yaşındaki Öner Boyer adlı baba ile ön koltuktaki anne ağır yaralandı. Arabayı kullanan 24 yaşındaki oğullara ise şok geçirdi.

ANNE DE AĞIR YARALI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin çabaları, Avusturya Lisesi mezunu olan baba Öner Boyer’in kurtarılmasına yetmedi.

Ağır yaralı anne ise helikopterle Murnau Hastanesi'ne kaldırıldı. Annenin durumu da kritik. Kazada 50 bin Euro'luk hasar olduğu ve ölen Türk babanın turist olarak Almanya'ya geldiği açıklandı. Ailenin yakınlarına ulaşılmaya çalışıyor.

Alman medyası kazayı böyle duyurdu. Almanya’daki kazada can veren Öner Boyer’in arkadaşları, yaklaşık 45 yıl önceki okul fotoğrafını paylaştı.

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