Türk gelin Zübeyde, Frankfurt belediye başkanını bitirdi

Frankfurt Belediye Başkanı Feldmann‘a, "Türk eşi Zübeyde’nin müdür maaşı ile çocuk yuvasında işe başlamasında nüfuzunu kullandığı" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. İddianame hazırlanırken Zübeyde ile Feldmann evlerini ayırdı. Başkanın istifası isteniyor.

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Almanya’nın finans metropolü Frankfurt'un Belediye Başkanı Peter Feldmann'a, Türk eşine nüfuzunu kullanarak yüksek maaş bağlatması nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

Savcılık, Feldmann'ın cezalandırılmasını isterken, ikili evlerini ayırdı ve ayrı yaşamaya başladı. Henüz resmi bir boşanmanın olmadığı öğrenildi.

AŞK 5 YILDA SONA ERDİ

İki yıl önce Zübeyde Temizel (35) ile dünyaevine giren Başkan Feldmann’ın (63), bu üçüncü evliliğinden bir çocuğu olmuştu. Evlilikten kısa süre sonra, Zübeyde'nin AWO adlı sosyal yardım çalışmaları yürüten kuruluşta, bir kreşin başına getirilmesi, yüksek maaş bağlanması ve bir de lüks araç tahsis edilmesiyle birlikte tartışmalar başlamıştı.

Yaklaşık 1.5 yıl süren tartışmaların ardından, savcılığın “Başkanlık yetkisinin bu alanda kullanıldığı” gerekçesiyle soruşturma başlattığı belirtiliyor. Türklerin “enişte” dediği Feldmann ile kendisinden 28 yaş küçük olan Zübeyde, yaklaşık 1.5 yıldır ayrı yaşarken, bu konu ikisinin de başını bir hayli ağrıtacağa benziyor. Eğer dava bir mahkumiyetle biterse, hem başkanlık hem de eniştelik gitmiş olacak.

GÖREVİNİN GÜCÜNÜ KULLANDI

Hessische Rundfunk adlı yayın organı, “Sosyal Demokrat Partili Başkan'ın, görevinin gücünden yararlanma” şüphesi nedeniyle soruşturmanın başlatıldığını ve bu konuda iddianamenin hazırlandığını duyurdu.

İddianamenin henüz mahkeme tarafından kabul edilip edilmediği bilinmiyor ancak Başkan Feldmann, “Bu konunun artık tarafsız bir organ tarafından incelenip aydınlığa kavuşturulmasını ben de istiyorum. Hiçbir şeyi gizlemiyorum ve son derece rahatım. Görevime de en güçlü şekilde devam edeceğim” açıklaması yaptı.

MUHALEFET AYAKLANDI

Bu haberler üzerine, Hıristiyan Demokrat Parti bir açıklama yaparak, Feldmann'ın daha fazla yıpranmadan ve tartışmalara neden olmadan görevinden istifasını istedi.

CDU'nun Frankfurt İl Başkanı Uwe Becker, “Feldmann'ın belediye başkanlığını bırakmasının zamanı. İddianame, bunu takip edecek bir cezalandırmayı açıkça gösteriyor. Gerekli adımları şimdi atmazsa, hem şehre hem de kuruma zarar vermiş olacak” dedi.

Peter Feldmann, belediye başkanlığını SPD, Yeşiller, Liberaller (FDP) ve Volt adlı partinin desteğiyle sürdürüyor. Bu partilerden FDP, Feldmann'ın, artık belediye başkanı olarak halkın önüne çıkmaması gerektiğini savundu.

Bu zayıf koalisyonun dağılması ve Feldmann'ın bir soru önergesi ile düşürülmesi de az bir ihtimal değil.

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