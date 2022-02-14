Türkiye-BAE arasında 12 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) resmi törenle karşılandı. Ziyareti kapsamında Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın davetiyle resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı.

İşte o anlaşmalar:

*Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası,

*İklim Eylemi Alanında Mutabakat Zaptı, Sanayi ve İleri Teknolojiler Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası,

*Kültürel Alanda İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, Tarımsal İşbirliği Üzerine Mutabakat Zaptı, Kara ve Deniz Taşımacılığı Alanlarında İşbirliği Mutabakat Muhtırası,

*Gençlik Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, “Afet ve Acil Durum Yönetimi” Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı,

*Meteoroloji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Medya ve İletişim Alanlarında İş Birliği Protokolü,

*Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü ve Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Müzakerelerinin Başlatılmasına İlişkin Ortak Bakanlar Bildirisi.

NİYET MEKTUBU DA İMZALANDI

Öte yandan Türkiye ve BAE arasında Savunma Sanayii İşbirliği Toplantılarının Başlatılmasına İlişkin Niyet Mektubu'na imza atıldı.

EN SON 2013’TE ZİYARET ETMİŞTİ

İki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi amaçlanan anlaşmaların da imzalanacağı temaslar kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Dünya Fuarı ‘EXPO 2020 Dubai'ye gelerek, Türkiye Ulusal Günü olarak tespit edilen 15 Şubat'ta Türkiye sergi alanını ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak 2013 yılında BAE'yi ziyaret etmişti.

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