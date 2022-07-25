Türkiye iddiası konuşulmuştu… İngiltere başbakan adayı Liz Truss, göçmen planını savundu

İngiltere'de başbakanlık koltuğu için yarışacak iki adaydan biri olan Dışişleri Bakanı Liz Truss, yasadışı göçmenleri Ruanda’nın yanı sıra Türkiye’ye de göndermek istediği yönündeki haberler nedeniyle Türkiye’de tepkilere yol açmıştı. Truss, planla ilgili ilk kez net açıklamalar yaptı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’un istifasının ardından koltuk yarışında öne çıkan iki isimden biri olan Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın yasadışı göçmenleri Türkiye'ye de göndermek istediği haberlerinin yansımaları sürüyor.

Truss'ın başbakan olması halinde yasadışı göçmenleri Ruanda'nın yanı sıra Türkiye'ye de gönderme planı yaptığı iddia edilmiş, bu haber gündeme bomba gibi düşmüştü. The Times gazetesi, İspanya seçeneğinden vazgeçildiğini ancak Türkiye’nin göçmenlerin gönderileceği olası ülkeler arasında yer aldığını yazarken Truss’a yakın bir kaynak da İngiliz bakanın bu konuda Türkiye’yle müzakereye sıcak baktığını aktarmıştı.

İngiltere’nin ülkeye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planı ülkede büyük tepkilere yol açarken hükümet, sığınma talebi başvuruları işleme alınırken göçmenlerin Ruanda’ya gönderilmesinin insan kaçakçılığını ve Manş Denizi üzerinden yasa dışı göçmen akışını önleyeceğini savunuyor.

‘FARKLI ÜLKELER ARAMAKTA KARARLIYIM’

Başbakanlık yarışında sona kalan iki adaydan biri olan Truss, yasadışı göçmenleri Ruanda dışında başka ülkelere de göndermek istediğini doğruladı. Mail on Sunday gazetesine konuşan Truss, Türkiye’nin adını anmadan “Ruanda politikası doğru bir politika. Bunun tam olarak uygulanması ve benzer ortaklıklar için çalışabileceğimiz farklı ülkelerin aranması konusunda kararlıyım” dedi. Truss, daha önce göçmenleri İngiltere'den Ruanda'a götürecek uçağın kalkışını engelleyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne boyun eğmeyeceğini ve sınırdaki personel sayısını artıracağını da ifade etti.

Öte yandan İngiltere başbakanlığı koltuğunun diğer adayı olan eski Maliye Bakanı Rishi Sunak da Ruanda planının işlemesi için elinden geleni yapma sözü verdi. Daha önce Sunak'ın, Liz Truss'ın göçmenleri farklı ülkelere gönderme planına karşı olduğu haberleri basına yansımıştı.

Bu arada Ruanda planıyla ilgili tartışmalar da sürüyor. İngiliz basınına göre hükümet Ruanda'ya halihazırda 120 milyon sterlin ödedi ve mahkemeler planı reddederse İngiltere bu parayı kaybedecek. Ruanda, geçen hafta yaptığı açıklamada ülkeye sadece 200 göçmen kabul edebileceğini açıklamıştı.

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