Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme toplantısı Viyana’da yapılacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında iki ülkenin özel temsilcileri arasında yapılacak toplantının Viyana’da olacağını belirtti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında iki ülkenin Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki müteakip görüşme, 24 Şubat tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecektir” denildi.

İlginizi Çekebilir Dışişleri'nden Ermenistan mesajı

İlginizi Çekebilir Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinde yeni dönem: İstanbul'a ilk uçak indi