Türkiye’den giden Suriyelilere Almanya’da 40 bin TL aylık ödeniyor

Son dönemde Türkiye'den Almanya'ya kaçan Suriyelilere adeta talih kuşu kondu.

Ali GÜLEN

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Gelecek yıl yapılacak seçimlerin öne çıkan gündem maddelerinden biri de ülkedeki Suriyeli ve Afganlar… Son dönemde Türkiye mültecilere karşı duruşunu sertleştirirken, birçok Suriyeli başta Almanya olmak üzere Avrupa’ya kaçmaya başladı.

Almanya’da mültecilere yapılan devlet yardımları ile ilgili veriler ve bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı. Türkiye üzerinden Almanya’ya gelen mültecilere çok ciddi yardımlar yapıldığı ortaya çıktı. 2020 yılında Almanya’dan 382 bin mültecinin sosyal yardım aldığı belirtilirken bunların çoğunun Suriye, Afganistan ya da Kuzey Afrika ülkelerinden geldiği duyuruldu.

ALMANYA’YA GİDEN BİR SURİYELİ NE KADAR AYLIK ALIYOR?

Peki bir Suriyeli, hiç bir işte çalışmazsa, Almanya'da ne kadar aylık alabiliyor? Bu, gelen Suriyelinin hukuki statüsüne göre değişiyor.

Öncelikle bir yurt ya da iltica kampında kalıyorsa, aylık 145 Euro'luk cep harçlığı alıyor. Bu acil ihtiyaç ve cep telefonu için.

Barınma ve sağlık masraflarını devlet karşılıyor, ayrıca yemek masası tarafından 332 Euro ödeniyor.

Ancak Suriyeliler, çok uzun süre kamplarda kalmıyor. Genellikle Almanya'daki akrabalarının desteği ve dil öğrenme süreçlerinin ardından topluma karışıyorlar.

KİRA VE AYLIK MAAŞ DEVLETTEN

Suriyeli mülteci, iltica hakkı aldığı andan itibaren işler değişiyor. Tüm kirasını ve evin yan giderlerini Almanya ödüyor. Her bir çocuk için ayda yaklaşık 219 Euro çocuk parası, kendisi ve eşine ayrı ayrı 430 Euro'ya kadar sosyal yardım veriliyor.

Böylece iş bulamayan Suriyeli, geçimini sağlayabiliyor. Genellikle kaçak işlerde çalışan ilticacılar, vergisiz kazanç elde ettiğinden, bu kez Almanya'da yasal çalışanlardan daha fazla kazanabiliyor. Bu durum ise son dönemde Almanya’da yasal çalışanlar arasında tepki çekmeye başladı.

5 ÇOCUKLU AİLEYE 2100 EURO

5-6 çocuklu bir Suriyeli ailenin eline yaklaşık 1300 Euro çocuk parası geçiyor. Buna eşler için 860 Euro'luk Hartz IV yardımı da eklenince ortaya ciddi bir meblağ çıkıyor.

Kirasını, yakacağını, elektriğini, radyo- TV vergisini devlet ödüyor.

İş hayatına atılanlar ise, karı-koca çalıştığında ortalama 5000 Euro maaş alabiliyor.

Mesleklerine göre, Alman vatandaşlarının maaş kategorisinden işlere başlıyorlar.

Türkiye'nin Suriyelileri Avrupa'ya gönderme tehdidi, Suriyeliler ya da Afganlar için çok önemli bir fırsat olurken, Almanya’daki vergi mükelleflerinin cebinden de her yıl ortalama 4.2 milyar Euro çıkmasına sebep oluyor.

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