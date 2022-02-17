Türkiye’ye gelme hazırlığındaki İsrail Cumhurbaşkanı’na çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mart'ta gelecek" dediği ve üst düzey kurmaylarını bu görüşmenin detayları için İsrail'e gönderdiği İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog'a ülkesinden Türkiye ziyareti öncesinde çağrı yapıldı.

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Türkiye ile İsrail arasında yıllardır devam eden gerilim son aylarda İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmeler ile yumuşamaya başlarken, gözler Mart ayında Herzog’un yapmayı planladığı Türkiye ziyaretine çevrildi.

İsrail medyası ve kamuoyu 10 yılı aşkın bir süredir ilk kez bir İsrail cumhurbaşkanının Türkiye’ye gitmesine büyük ilgi gösterirken ülkenin önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post, bir başmakale yayınladı.

Herzog’a hitaben yazılan yazıda, “Bir dostluğun ve yakın ilişki kurmanın heyecanına rağmen dikkatli bir diplomasi izlenmeli” yorumu yapıldı. Makalede, “Herzog’un Türkiye’ye ziyareti öncesinde Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a gitmesi akıllıca bir hamle. Herzog’un ziyareti önemli bir anlam taşıyor ve eskiden yakın olan iki ülkenin ilişkisinin yenilenmesi umudunu taşıyor. Fakat bu yakınlaşma İsrail, Yunanistan ve Rum Kesimi’nin güçlü ittifakını bozma pahasına yapılmamalı” denildi.

“ERDOĞAN’LA YAKINLIĞIN KATKISI OLABİLİR AMA…”

Öte yandan aynı makalede, “Erdoğan ile yakınlık kurmanın bölgesel istikrar ve İsrail’in ekonomisi ve güvenlik endişesi için katkısı olabilir. Fakat bu yeni romansa dalmak yerine Erdoğan’ın çok da iç açıcı olmayan özelliklerine bakmak gerek. Erdoğan sürekli ve fırsat buldukça İsrail’e hakaret etti ve eleştirdi. İsrail’i Filistinli çocukları isteyerek öldürmekle suçladı, devlet televizyonu anti-semitizm odaklı diziler yayınladı” ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Herzog’a hitaben yazılan makalede, “Dostluk ve yakın ilişkilerin canlandırılması çekici olsa da dikkatli bir diplomasi izlenmeli. Herzog’un Ankara ile raproşman sürecini başlatmadan önce Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a gitmesi İsrail’in yıllardır Yunanistan ve Rum Kesimi ile kurduğu yakın ilişkilerin de aynı derecede önemli olduğuna dair önemli bir işaret” yorumu yapıldı.

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