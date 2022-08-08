Türkiye’ye satılmayan F-35 savaş uçakları Yunanistan’a gidiyor

Yunan medyası, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 satın aldığı için çıkarıldığı F-35 programına Yunanistan'ın alınmak üzere olduğunu duyurdu. Türkiye, S-400 krizine tepki olarak programdan çıkarılmış ve F-35 satışı yasaklanmıştı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye ile ABD arasında büyük krize sebep olan S-400 süreci sonrasında Washington yönetimi, Türkiye’yi hem üreticisi hem de alıcısı olduğu F-35 programından çıkarmış ve Ankara’ya F-35 satılmamasına karar vermişti.

F-35 satın alamayan Türkiye farklı alternatiflere yönelirken, dikkat çekici bir iddia Yunan medyasından geldi… Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, ABD’nin Yunanistan’da 20 adet F-35 satmayı gündemine aldığını ve süreci hızlandırmak için çalıştığını aktardı.

MİÇOTAKİS’İN SEÇİMDE ELİ GÜÇLENECEK

Türkiye gibi gelecek yıl seçimlere gitmeye hazırlanan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in elinin bu hamle ile kuvvetleneceği de öne sürüldü. ABD’li yetkililerin, Yunanistan’a 20 adet F-35 satmayı planladığı ve 20 F-35 daha satma opsiyonunun da olduğu belirtildi.

Yunanistan’ın milyarlarca dolar ödemeyi göze alacağı belirtilirken Pentagon’un bu süreci hızlandırmasının da “olağandışı” olduğu kaydedildi. Haberde, “ABD’nin ve Pentagon’un bu prosedürü hızlandırmaya çalışması olağandışı ve Miçotakis’in ABD Kongresi’nde yaptığı bir konuşmadan sonra geldi. O konuşmada Miçotakis, ABD Başkanı Joe Biden’a Türkiye’ye F-16 satılmaması çağrısını yapmıştı” denildi.



Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ve Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos’un da Washington’da Pentagon ve jetleri üreten Lockheed Martin’den yetkililerle görüştüğü de belirtildi. Anlaşmanın tamamlanması için Yunanistan’ın altyapı hazırlığı yapması gerektiği de kaydedildi.

ABD Hava Kuvvetleri’nden ve Lockheed Martin’den bazı yetkililerin Girit’teki Souda Körfezi’ndeki askeri üslerle birlikte başka askeri üslerde tespit çalışmaları yapacağı da kaydedildi. Yunan medyası, “Türkiye ile yaşanan gerilimden dolayı Yunan Hava Kuvvetleri, bu uçakları Ege’den uzak tutmak istedi” yorumunu yaptı.

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