Ukrayna, Almanya’dan silah istedi

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı Almanya'dan orta menzilli ve taşınabilir uçaksavar füze sistemleri, insansız hava araçlarını etkisiz hale getirecek savunma mekanizmaları, elektronik izleme gereçleri ve gece görüş cihazları talebinde bulunduğu belirtildi. Almanya hükümeti, bir süredir Ukrayna’ya silah sevkiyatına karşı çıkıyor.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna’nın olası Rusya işgaline karşı Almanya’dan silah talebinde bulunduğu belirtildi.

Deutsche Welle Türkçe’nin Süddeutsche Zeitung gazetesinden aktardığı habere göre, Ukrayna’nın Berlin Büyükelçiliği Almanya Dışişleri Bakanlığı’na bir mektup göndererek, Rusya ile gerilen ilişkiler ve olası Rus işgali karşısında savunma amacıyla silah sevkiyatı talebinde bulundu.

Gazete, Ukrayna’nın Almanya’dan orta menzilli ve taşınabilir uçaksavar füze sistemleri, insansız hava araçlarını etkisiz hale getirecek savunma mekanizmaları (Anti-Drone), elektronik izleme gereçleri ve gece görüş cihazları talep ettiğini yazdı. Mektupta, Almanya’dan talep edilen araç ve gereçlerin savunma amaçlı silah sistemleri olduğuna da vurgu yapıldığı belirtildi.

Almanya hükümeti, diğer NATO ortaklarının aksine bu tür silah sevkiyatlarına karşı çıkıyor. Almanya Ukrayna’ya şimdiye kadar sadece 5 bin güvenlik kaskı sözü verdi.

HÜKÜMETE BASKI ARTIYOR

Öte yandan Ukrayna'ya silah sevkiyatını reddeden Berlin üzerindeki baskı artıyor.

Almanya’da ana muhalefetteki Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinden dış politika uzmanı Roderich Kiesewetter, Ukrayna’ya “seçici bir silah sevkiyatının” Moskova karşısında caydırıcı etkiyi artırmak açısından Kiev’e yardımcı olabileceğini savundu.

ABD’li senatör Jim Risch de, Almanya Başbakanı Olaf Başbakan Scholz’un Washington ziyareti öncesinde federal hükümeti, Ukrayna meselesi konusundaki tutumunu gözden geçirmeye çağırdı. Cumhuriyetçi senatör, “Ukrayna’da büyük çaplı bir Rus işgali, tüm Avrupa üzerinde kritik sonuçlar doğurur, Almanya da buna dahil” diye konuştu.

Başbakan Scholz, pazartesi günü Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden’la bir araya gelecek. Scholz’un 15 Şubat’ta da Putin’le bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

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