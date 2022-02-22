Ukrayna askeri kaynakları: Rusya 10 bin askeri daha bölgeye gönderdi

Rusya ile Ukrayna arasında haftalardır süren gerilim, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya "barış gücü" gönderme kararı sonrasında zirveye ulaşırken, bugün de Ukrayna askeri kaynakları resmi olarak işgalin başladığını öne süren iddialarda bulundu.

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Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim, Kremlin’in Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’ni tanımasının ardından iyice tırmanırken, Putin’in Ukrayna’ya gönderdiği “barış gücü” bölgede ilerlemeye devam ediyor.

Ukrayna askeri kaynakları, Putin’in ülkenin doğusunda işgal başlatmak üzere olduğunu belirtirken, bugün binlerce Rus askerinin Ukrayna’ya girmiş olabileceği konusunda uyardı.

Ukrayna askeri istihbaratına bağlı bir kaynak İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, bir gecede on bin kadar Rus askerin bölgelere girdiğini öne sürdü.

‘HAZIRLANMAK İÇİN UZUN BİR ZAMANI VARDI’

Gazeteye konuşan ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, 6 bin Rus birliğinin Donetsk’e, 5 bininin Luhansk’a ve bin 500’ünün Horlivka şehirlerine gönderildiğini açıkladı. Kaynak, “”Putin’in bu kadar hızlı hareket edebileceğine inanmak zor gibi görünse de hazırlanmak için uzun bir zamanı vardı” dedi.

Tanklar, zırhlı birlik taşıyıcıları ve kamyonlar da dahil olmak üzere erken saatlerde Donetsk’ten geçen bir dizi Rus aracını gösteren videolar da uluslararası kamuoyunda endişe yarattı.

Bu arada Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Putin’in Donetsk ve Luhansk’ı bağımsız olarak tanıma emrinin, sadece şu anda isyancılar tarafından işgal edilen bölgeleri değil, tüm eyaletleri kapsadığını söyledi.

‘AVRUPA’DA ÇOK KARANLIK BİR GÜNE UYANIYORUZ’

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, “Avrupa’da çok karanlık bir güne uyanıyoruz” demişti. Javid, ‘Putin’in Ukrayna’daki ayrılıkçı doğu bölgelerini tanıdığını gördük ve raporlardan tank ve asker gönderdiğini şimdiden anlayabiliyoruz. Bundan, Ukrayna’nın işgalinin başladığı sonucuna varabilirsiniz.’ ifadelerinde bulunmuştu.

Yaşananların ardından ABD ve Avrupa Birliği, yaptırımların bir an önce hayata geçirileceğini duyurmuş, bu açıklamanın hemen ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz bugün yaptığı açıklamada Kuzey Akım-2 doğalgaz hattının onay sürecini askıya alma kararı aldı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da parlamentoda yaptığı açıklamada 5 Rus bankasına yaptırım uygulanacağını duyurdu.

“SOĞUK SAVAŞ’TAN SONRA EN TEHLİKELİ AN”

İngiltere’nin eski üst düzey NATO komutanı General Sir Richard Sherriff, durumun ciddiyetinin altını çizerek, Avrupa’nın Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana en tehlikeli an ile karşı karşıya olunduğu konusunda uyardı.

BBC Radio 4’ün Today programına şunları konuşan Sherriff ‘Bu, muhtemelen en azından 1962’den ve Küba füze krizinden bu yana Avrupa’daki en tehlikeli an, ancak durum bundan çok daha kötü olabilir, çünkü bu, bir ülkenin işgalidir ve bu 1945’ten bu yana Avrupa’da görülmeyen bir ölçekte savaşa yaklaşmaktır. Bu yüzden durumun ciddiyetini abartmanın zor olduğunu düşünüyorum.” dedi.

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