Ukrayna halkı savaşa maket silahlarla hazırlanıyor

Son haftalarda tansiyon yükseldiği Rusya-Ukrayna hattında gergin bekleyiş devam ediyor...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı ilhak etmesiyle birlikte başlayan ve Moskova’nın bölgedeki Rusya yanlısı ayrılıkçı gruplara desteklemesiyle tırmanan gerilimde kritik bir dönemeçten geçiliyor…

Başta ABD, AB, Türkiye olmak üzere birçok ülke taraflara itidal çağrısı yapıp diplomasi yolundan ilerlenmesi gerektiğini söylese de dün gece ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinden sonuç çıkmaması gerilimi artırdı.

Uluslararası kamuoyu Ukrayna’nın en büyük silahı olarak Türk yapımı İHA ve SİHA’ları gösterirken, Lviv’de çekilen fotoğraflar Ukrayna halkının da olası bir savaşa hazırlandığını gösteriyor.

Rusya’nın sınırındaki birliklerine takviyesi sürdürdüğü Ukrayna’da, ordu tarafından sivil halka savaş eğitimi veriliyor. Tahtadan yapılma maket silahların da kullanıldığı eğitimlere, aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi katılıyor.

İlginizi Çekebilir Putin-Biden görüşmesinden sonuç çıkmadı: Çarpıcı Türkiye yorumu

İlginizi Çekebilir Ukrayna'da halk, Rusya tehdidine karşı sokağa indi