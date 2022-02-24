Ukrayna: Herson kenti Rusya’nın kontrolüne geçti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sabah saatlerinde verdiği emirle Rus birlikler Ukrayna'ya işgal başlatırken, Ukrayna'nın doğusundan ilk toprak kaybı haberi geldi. Herson bölgesinin, bundan böyle Ukrayna'nın kontrolü altında olmadığı açıklandı.
Rusya ile Ukrayna arasında sabah saatlerinde Rus birliklerinin Ukrayna topraklarına girmesiyle başlayan çatışmalar şiddetlendi.
Zelenskiy'in danışmanı, Ukrayna'nın neredeyse tüm sınırı boyunca Rus güçleriyle çarpıştığını ve Sumy, Karkiv, Herson, Odessa bölgelerinde ve Kiev yakınlarındaki bir askeri havaalanında şiddetli çatışmalar yaşandığını açıkladı.
Ukrayna'nın güneyindeki Herson kenti resmi idaresinden yapılan açıklamada, bölgenin artık Ukrayna'nın kontrolü altında olmadığı belirtildi.
RUS ASKERLERİ ÇERNOBİL YAKINLARINDA
Ukrayna içişleri bakanının danışmanı, Rus birliklerinin Belarus tarafından eskiden Çernobil nükleer enerji santralinin bulunduğu yere yakın bir bölgeye girdiklerini açıkladı.