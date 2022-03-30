Ukrayna, İstanbul Boğazı’na kadar ulaşan mayınlardan Rusya’yı sorumlu tuttu

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Rusya'nın askeri operasyonlara başladığı ilk günden itibaren Odessa açıklarına Ukraynalılar tarafından mayınlar döşediğini ve bu mayınlarda kopmalar başladığından mayınların İstanbul Boğazı ve Akdeniz'e ulaşabileceğini açıklamış, İğneada açıklarında bulunan mayınlar paniğe neden olmuştu. Ukrayna'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de başıboş gezen mayınların Ukrayna donanmasının envanterinde yer almadığının tespit edildiğini açıklarken, Rusya'yı sorumlu tuttu.

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Rusya Federal Güvenlik Servisi geçen hafta Odessa açıklarına Ukraynalılar tarafından döşenen mayınlarda kopmalar başladığından mayınların İstanbul Boğazı ve Akdeniz'e ulaşabileceğini uyarısında bulunarak büyük bir panik yaratmıştı..

Daha sonra ise İstanbul Boğazı ve Karadeniz'in Bulgaristan sınırında 2 mayın bulunmuş, SAS timleri tarafından etkisiz hale getirilmişti. Özellikle balıkçılar arasında büyük tedirginliğe neden olan mayınlarla ilgili Ukrayna’dan açıklama geldi.

‘UKRAYNA ENVANTERİNDE YER ALMIYOR’

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz’de başıboş gezen mayınların Ukrayna donanmasının envanterinde yer almadığının tespit edildiğini açıkladı.

Bugün yapılan açıklamada, Karadeniz kıyılarında başıboş bir şekilde sürüklenen mayınlardan Rusya’yı sorumlu tutulurken, söz konusu mayınların Ukrayna donanmasının envanterinde yer almadığının tespit edildiği belirtildi.

Uluslararası örgütlerin konu hakkında bilgilendirildiğine dikkat çeken Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, sürüklenen mayınların Rusya’nın 2014’deki Kırım işgali sırasında Sivastopol’da ele geçirdiği mayınlar olduğunu kaydetti.

Bakanlık açıklamasında Rusya, “Ukrayna’yı uluslararası alandaki itibarsızlaştırmaya çalışmakla” suçlandı.

‘TEYAKKUZ HALİNDEYİZ’

Karadeniz kıyılarında başıboş gezen mayınların İstanbul Boğazı’na kadar ulaşması, Türkiye’de endişeye yol açıyor. Dün gazetecilerin yürütülen çalışmalar hakkındaki sorularını yanıtlayan Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Teyakkuz halinde olunduğunu” açıklamıştı.

Daha önce de Kırklareli'nin İğneada beldesinde balık avlanması, ikinci duyuruya kadar yasaklanmış, bölgedeki balıkçılar büyük tedirginlik yaşamıştı.

Rusya, mayınların Türkiye’ye ulaşması ile ilgili olarak daha önce Ukrayna’yı suçlamış, “Rusya tarafından özel bir askeri operasyonun başlatılmasının ardından Ukrayna Donanması, Odessa, Özi, Çornomorsk ve Yuzhne limanlarına ve açıklarına yaklaşık 420 eski tip mayın tarlası oluşturdu. Bu mayınlar 20. yüzyılın ilk yarılarında üretildi. Fırtınalı koşulların başlamasıyla birlikte denizin dip ankrajlarına bağlanan kablolarda kopmalar meydana geldi. Karadeniz'in batı kesiminde mayınlar rüzgar ve akıntıların etkisiyle serbestçe hareket etmeye başladı” ifadelerinde bulunmuştu.

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