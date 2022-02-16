Ukrayna krizi: Gözler bütün gece ondaydı

Rusya Ukrayna sınırındaki askerlerini çekmeye başladığını duyururken, bu açıklamaya kuşkuyla yaklaşan ABD'ye ait bir insansız hava aracının dün gece Ukrayna'da keşif uçuşu yapması dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimde endişe dolu bekleyiş devam ederken dün gece ABD’ye ait bir insansız hava aracı (İHA) uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu…

Hava trafiğini takip eden FlightRadar 24’ün paylaştığı verilerde İtalya’dan yola çıkan ABD’ye ait Global Hawk model FORTE11 isimli İHA Ukrayna’da keşif uçuşu gerçekleştirdi.

Bu sabaha karşı uçuş yapan RQ-4A Global Hawk’ın kuyruk numarasının 04-2021 olduğu da kayıtlara geçti. İtalya’daki ABD üssünden yola çıkan İHA Ukrayna-Belarus sınırından Kiev’e oradan da Azak Denizi’ne doğru ilerledi.

Boyut ve ağırlık olarak dünyanın en büyük İHA’sı olan Global Hawk, 32 saat boyunca havada kalabiliyor. 54 bin 900 feet yüksekliğe çıkan İHA’nın izlediği yol uluslararası kamuoyunda, “Savaşın başlayacağının iddia edildiği gün, ABD bölgeyi yakından izliyor” yorumlarının yapılmasına sebep oldu.

Batı medyasında 16 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı öne sürülmüştü. Ukrayna ise, bu tarihte Rusya’nın Ukrayna’ya büyük çaplı bir saldırı düzenlemesini öngörmediklerini belirtmişti.

‘İŞGAL TEHDİDİ DEVAM EDİYOR’

Rusya, Ukrayna sınırındaki birliklerini geri çekmeye başladığını açıklarken ABD ve NATO, buna şüpheyle yaklaşıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, dün düzenlediği basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme tehdidinin devam ettiğini söyledi.

Rus birliklerinin Ukrayna sınırındaki tehdit edici konumundan çekildiğine dair bir işaret olmadığını kaydeden Biden, “Rusya Savunma Bakanı bugün bazı askeri birliklerin Ukrayna yakınlarındaki mevzilerini terk ettiğini bildirdi. Bu iyi olurdu, ancak bunu henüz doğrulamadık” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, Moskova'dan geri çekilmeyi kanıtlamasını istemişti.

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