Ukrayna lideri Zelenskiy ile Erdoğan arasında kritik görüşme

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Erdoğan ile görüşmesine ilişkin "İstikrarlı desteği için Türkiye'ye minnettarız" dedi.

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Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna’da savaşın 9. gününde kritik gelişmeler yaşanıyor.

Son gelen bilgilere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

Görüşme sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy şu ifadeleri kullandı:

* Cumhurbaşkanı RTErdogan ile görüşme gerçekleştirdim. İstikrarlı desteği için Türkiye’ye minnettarız. Rusya Federasyonu tarafından devam eden saldırganlık ve nükleer terörizmle ilgili bilgi verdim. Düşmanlıklara son vermeliyiz.

“BAŞKA YARDIMLARI DA VAR SAYIN ERDOĞAN’IN”

Dün basın toplantısı düzenleyen Zelenskiy, Erdoğan ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

* Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştük. Çok ciddi, çok sıcak bir ilişkimiz var. Erdoğan, sadece drone'larla yardımcı olmuyor biz drone'ları satın aldık. Başka yardımları da var Sayın Erdoğan’ın.

* Ukrayna’ya yardım ettiği birçok konu var. Siyasi düzeyde birçok girişimi var. Erdoğan güçlü bir lider, çok yardımcı oluyor. Onunla ilgili herhangi bir meselemiz yok. Ukrayna'ya güvenlik garantisi verebilecek ülkelerden bir tanesi.

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