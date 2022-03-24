Ukrayna ordusu Rusya’nın savaş gemisini vurdu

Ukrayna ordusu, Berdyansk şehrinde Rusya’nın kontrolündeki limanda bulunan Orsk çıkarma gemisini vurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya-Ukrayna savaşında 29. güne girilirken Ukrayna donanması, Rusların kontrolündeki Berdyansk limanında Rus ordusuna ait “Orsk” adlı çıkarma gemisini hedef aldı.

Ukrayna donanması tarafından yapılan açıklamada, “İşgal altındaki Berdyansk limanındaki büyük Orsk gemisi imha edildi. Yaşasın Ukrayna” ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre bölgede ayrıca Rusya'ya ait mühimmat deposunun da bombalandığı belirtildi.

İlginizi Çekebilir NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken istihbarat: Rus ordusunun 5'te 1'i yok oldu

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşının birinci ayı doldu