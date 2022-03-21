Ukrayna ordusu, Rusya’yı Rus silahlarıyla vuruyor

Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar ve çatışmalar giderek şiddetlenirken, Ukrayna ordusu ele geçirdiği Rusya’ya ait tank ve silahları Rus birliklere karşı kullanmak üzere dönüştürüyor.

Sozcu.com.tr

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Amerikan CNN televizyonu, ele geçirilen Rus silahlarının ve askeri ekipmanların Ukrayna ordusunun kullanabilmesi için elden geçirildiği Kiev'deki bir askeri tesisi görüntüledi.

Tesiste görevli Ukraynalı komutan Yuri Golodov, çatışmalarda Rus ordusuna karşı Rus silahlarını kullandıklarını belirterek “Geçen gece ele geçirdiğimiz 24 Uragan füzesini Ukrayna ordusuna gönderdik. Şimdi onlara kendi füzelerini atıyoruz” dedi.

Emekli bir donanma askeri olan 69 yaşındaki Golodov, komuta ettiği birliğin görevinin Rus ordusuna ait ağır silah ve tankları ele geçirmek olduğunu ifade etti. Golodov, ele geçirilen silah ve zırhlı araçlar arasında Sovyetler Birliği zamanından kalma eski ekipmanların da olduğunu ancak Ukrayna ordusunun bunları kullanmayı bildiğini söyledi.

“RUS ASKERLERİ ÇOK KORKUYOR”

Ukraynalı deneyimli komutan, “Rus askerleri çok korkuyor ve moralleri bozuk. Bazıları çok genç ve deneyimsiz, çoğu da neden burada olduklarını anlamıyorlar” dedi. Daha önce Sovyetler Birliği donanmasında görev yaptığını ve Rus ordusunun kapasitesini bildiğini söyleyen Golodov, “Rus ordusunun gücü bir mitten ibaret” diye konuştu.

Rus askerleri tarafından terk edilen ya da çatışmalarda ele geçirilen silahlar ve tanklar, Kiev'deki tesiste onarılıp dönüştürülerek Ukrayna ordusuna teslim ediliyor. Askeri yetkililer, Rus ordusundan geriye kalan her türlü ekipmanın elden geçirilip boyandıktan sonra Ukrayna ordusuna aktarıldığını belirtti. Yetkililer, Rus silahlarının Rusya'yla mücadeleye büyük katkı sağladığına da dikkat çekti.

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