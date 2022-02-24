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Ukrayna polisinden sıkı denetimler

Ukrayna'da emniyet güçleri kritik bölgelerde kontrol noktaları oluşturarak denetimler gerçekleştirdiğini açıkladı.  

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Ukrayna polisinden sıkı denetimler

Ukrayna Ulusal Muhafızları ve gönüllerle birlikte çalıştıklarını açıklayan polis, yerleşim yerlerinde devriye gezdiklerini ifade etti.

Yetkililer açıklamada Güvenlik güçleri kontrol noktalarında görev yapmakta, belgeleri incelemekte ve araçları teftiş etmekte, yollarda sürücülere yardımcı olmakta ve vatandaşlara bombardıman durumunda nasıl hareket edeceklerini anlatmaktadır ifadelerine yer verdi.

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