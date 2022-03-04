Ukrayna, Rus askerlerinin konuşlandığı askeri üssü vurdu
Ukrayna ordusu, Rusya’nın konuşlandığı bir askeri üssü topçu atışlarıyla hedef aldı. Rusya da, Ukrayna'nın Aidar taburunu insansız hava aracıyla vurdu.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 9. günü birçok kentte ve bölgede çatışmalar aralıksız sürüyor.
Ukrayna ordusu, Kiev'in kuzeyinde yer alan Kozarovichi bölgesinde Rus ordusunun kurduğu askeri üssü vurdu. Bölgenin farklı noktalarında çatışmaların devam ettiği öğrenildi.
RUSYA İHA’LARLA VURDU
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Aidar taburunun insansız hava araçlarıyla hedef alındığı bildirildi.
Görüntülerde Rus İHA'larının taburun konuşlandığı alana yaklaştıktan sonra hedefleri belirlediği ve ardından İHA'ya bağlı roketlerle tabura atışlar yapıldığı görüldü.