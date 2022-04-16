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Ukrayna: Ruslar, Kiev bölgesinden ayrılırken patlamamış mühimmat bıraktı

Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Hizmetleri yetkilileri, Rus güçlerinin Kiev bölgesini terk ederken geride arabalarda, evlerde, ormanda, yollarda patlamamış mühimmat bıraktıklarını açıkladı.

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Ukrayna: Ruslar, Kiev bölgesinden ayrılırken patlamamış mühimmat bıraktı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 52’nci gününde başkent Kiev ve çevresinden çekilen Rus birliklerin ardında patlayıcı mühimmatlar bıraktığı iddia edildi.

Ukrayna yetkilileri, Kiev bölgesindeki tüm sakinleri dikkatli olmaları konusunda uyararak yabancı cisimlerin alınmaması, keşfedilmemiş alanlarda seyahat edilmemesi, işgal altındaki bölgelerde orman yollarının ve patikaların kullanılmaması, ayrıca çocukların sürekli takip edilmesini belirtti.

Ukrayna: Ruslar, Kiev bölgesinden ayrılırken patlamamış mühimmat bıraktı

Patlayıcı uzmanı ve kurtarma ekiplerinin izin vermediği ev, iş yeri ve bölgelere girilmemesi gerektiği ifade edildi.

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