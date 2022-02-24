Ukrayna-Rusya gerilimi: Kiev’den kaçış başladı, trafik tıkandı

Rusya'nın Ukrayna'ya işgal için düğmeye basmasıyla birlikte bölgede bir insanlık dramı yaşanıyor...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ukrayna lideri Zelenskiy’nin ulusa sesleniş konuşmasında “mümkün olduğu kadar evlerinizde kalın” çağrısına rağmen Ukraynalılar panik içinde yollara düştü.

Rusya'nın başlattığı askeri operasyonun ardından başkent Kiev'de patlama sesleri duyulurken, halk da kenti terk etmeye başladı.

Görgü tanıkları Kiev’den patlama ve füze sarsıntılarının tanı sıra siren seslerinin de yükseldiğini aktardı. Öte yandan Kiev’den kaçmak isteyenler yoğun bir trafiğe sebep oldu.

7 BÖLGEDE PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Öte yandan şu ana kadar resmi açıklamalarla birlikte en az 7 kentte büyük çaplı patlama ve saldırı meydana geldi.



Şu ana kadar Harkov, Kiev, Kramatorsk, Dnipro, Zaporizhzhia, Mariupol ve Odessa’da patlama seslerinin yükseldiği belirtildi.

HARKOV BELEDİYE BAŞKANI FACEBOOK’TAN KONUŞTU

Ukrayna’nın en büyük ikinci kenti Harkov’un Belediye Başkanı Igor Terekhov, Facebook üzerinden bir duyuru yaptı. Vatandaşların evlerinden çıkmamasını isteyen Terekhov, “Lütfen bugün evlerinizden çıkmayın. Karmaşık durum sebebiyle okullar, kreşler ve diğer kurumlar bugün kapalı olacak” dedi.

Terekhov, durum değerlendirmesinden sonra bunların tekrar açılabileceğini dile getirdi. Terekhov toplu ulaşımın da durdurulduğunu söylerken, konuyla ilgili gelişmelerin gün içinde duyurulacağını da dile getirdi.

DETAYLAR GELİYOR…

İlginizi Çekebilir BM'de soğuk rüzgar: Rusya 51'inci maddeyi gerekçe gösterdi

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna krizi: Putin emir verdi Donbas'a askeri harekât sabah başladı