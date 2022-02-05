Ukrayna-Rusya gerilimi tırmanıyor! ABD’nin askeri birliği bölgede

ABD’nin Rusya’ya karşı NATO’yu desteklemek amacıyla gönderdiği askeri birliklerden ilki Polonya’ya geldi.

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ABD'nin Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme tehdidi karşısında Avrupalı NATO müttefiklerini desteklemek ve Rusya’ya karşı caydırıcılık amacıyla gönderdiği askeri birliklerden ilki Polonya'ya geldi.

“POLONYA’YA ULAŞTI”

Polonyalı askeri kaynak, küçük bir ABD birliğini taşıyan uçağın ülkenin güneydoğusunda yer alan Rzeszow-Jasionka Havaalanı'na indiğini belirterek, “Açıklandığı gibi, ABD ordusunun 82. Hava İndirme Tümeni’nden ilk unsurlar Polonya’ya ulaştı” ifadelerini kullandı.

4 BİN 500 ASKERİ BULUNUYOR

ABD, Polonya ve Almanya’ya 2 bin asker göndereceğini ve Almanya’da konuşlu bin askerin Romanya’ya kaydırılacağını açıklamıştı.

ABD'nin Polonya’da hem NATO hem de ikili anlaşmalar neticesinde konuşlanmış yaklaşık 4 bin 500 askeri bulunuyor.

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