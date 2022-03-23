Ukrayna: Rusya ile savaş birkaç hafta içinde bitecek

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Oleksiy Arestoviç Ukrayna ile Rusya arasındaki aktif çatışmaların 2-3 hafta içerisinde bitebileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş 24 Şubat’tan beri devam ederken Kiev yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Oleksiy Arestoviç, savaşın aktif çatışma aşamasının Nisan sonundan önce sona ereceğini öngördüğünü söyledi.

Arestoviç, Rus ordusunun ilerlemesinin birçok yerde durdurulduğunu ifade ederken, bir televizyon söyleşisinde, Rusya’nın önceliklerinden birinin Kiev’i ele geçirmek olduğunu ancak böyle bir adımın “intihar” olacağını dile getirdi.

Yerel bir televizyon kanalına konuşan Arestoviç, Rusya’nın saldırı gücünün yüzde 40’ını kaybettiğini belirtirken, Rusya’nın bir nükleer savaş başlatma ihtimalinin olası olmadığını da vurguladı.

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