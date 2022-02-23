Ukrayna: Rusya küresel güvenliği tehdit edecek

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın kan dökülmesini istemediğini belirtti.

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BM Genel Kurulu’nda Rusya-Ukrayna krizine ilişkin konuşan Kuleba, Ukrayna’nın gerginliğin çözülmesi için elinden geleni yaptığını ve yapmaya devam edeceğini açıkladı.

“Ukrayna, Donbass’da herhangi askeri eylem planlamıyor” ifadesini kullanan Kuleba, “Rusya Ukrayna’da durmayacak. Büyük çaplı çatışmalar küresel güvenliği tehdit edecek” dedi.

Kuleba, “Milyonlarca insan için barış, Rusya'nın yok etmeye çalıştığı kurallara dayanıyor” ifadelerini kullanarak, Rusya’nın tüm dünyaya şantaj yaptığını açıkladı.

“Dünyanın Ukrayna'ya güvenlik borcu var” şeklinde konuşan Kuleba, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Rusya'nın diplomasiye dönmesi için çabamızı sürdürmeye devam edeceğiz. Rusya'yı caydırmak için elinizden geleni lütfen yapın.

* Ukrayna'nın doğusunda değişen statünün sizler tarafından kabul edilmemesini rica ediyoruz. Güçlü yaptırımlarla Rusya'nın agresifliğini durdurabiliriz.

* Ukrayna meşru müdafaa hakkını korumaya hazırdır. Birleşmiş Milletlerde bulunan ülkelerin Rusya ile arasındaki ilişki ne olursa olsun Rusya'yı durdurmak görevinizdir.

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