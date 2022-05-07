Ukrayna savaşın bilançosunu açıkladı! Rusya’da büyük kayıp

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "24 saat içinde 107 Rus askeri öldürüldü" denildi. Ukrayna ordusu tarafından savaşın başından bu yana 25 bin 100 Rus askeri öldürüldü.

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Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama geldi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Rusya’nın son 24 saat içinde verdiği kayıplar aktarılırken, “Ukrayna ordusu son 24 saatte 107 Rus askeri personelini, 8 ana muharebe tankını, 1 zırhlı personel taşıyıcıyı, 11 piyade savaş aracını, 4 MTLB yardımcı zırhlı aracını, 5 askeri aracı ve 2 insansız hava aracını imha etti” denildi.

25 BİNDEN FAZLA FAZLA ASKER ÖLDÜ

Ukrayna ordusu tarafından savaşın başından bu yana 25 bin 100 Rus askeri öldürüldü.

RUSYA BİR KEZ DAHA SALDIRDI

Rus ordusu, Ukrayna'nın liman kenti Odessa'ya yeniden saldırı düzenledi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi saldırıya ilişkin bir görüntü yayınlayarak, “Roket saldırıları sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı. Bugün 14.29'da gelen ihbara göre roket saldırısı sonucunda yangın çıkmıştı. Kurtarma ekipleri yangının yayılma riskine karşı özverili şekilde yangını kontrol altına almak için çalıştı ve 15.27'de 900 metrekarelik alana yayılan yangın kontrol altına alındı. 12 teknik araç ve 61 personel ile olaya müdahale edildi” açıklamasında bulundu.

“6 ROKETLİ SALDIRI DÜZENLENDİ”

Ukrayna Güney Savunma Kuvvetleri Ortak Koordinasyon Basın Merkezi Başkanı Natalia Humeniuk'da saldırının ardından yaptığı açıklamasında, “Odessa'ya yönelik 6 roketle saldırı düzenlendi. Roketlerden 4'ü sivil alanlara ve fabrikalara isabet etti ve saldırı sonucunda yangın çıktı. 2 roket ise havaalanına isabet etti. Olay yerinde kurtarma ekipleri çalışıyor. Ölü ve yaralı sayıları henüz net değil” ifadelerini kullandı.

TAHLİYELER TAMAMLANDI

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sürerken, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasında bulunan sivillerin tahliyesine ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, “Azovstal çelik fabrikasından tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edildi. Cumhurbaşkanının emri yerine getirildi. Mariupol insani operasyonunun bu kısmı tamamlandı” ifadelerini kullandı.

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