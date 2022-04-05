Ukrayna Savunma Bakanlığı: Yüzlerce sivilin ölümünden sorumlu ‘Bucha kasabı’ geri dönüyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Rus işgalcilerin çekildiği Kiev yakınlarındaki bölgelerden gelen fotoğraflar dünyayı ayağa kaldırmıştı. Bugün infazların baş sorumlusu olduğu iddia edilen ve 'Bucha kasabı' olarak adlandırılan kişinin görüntüleri uluslararası kamuoyunda paylaşılırken, Ukrayna Savunma Bakanlığı, Bucha kasabının geri döndüğünü duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 41’inci gününde, Ukrayna’nın Bucha kenti, katliam iddialarıyla dünya gündeminin merkezine yerleşti. Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, ”Bu bi soykırımdır” derken ABD ve Avrupa liderleri, kan donduran görüntüler için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i suçladı ve yargılanması gerektiğini belirtti.

Bucha’daki katliam görüntülerinin ardından Ukrayna istihbaratı harekete geçerken, kan donduran görüntülerin ardındaki ‘Bucha kasabı’ lakaplı kişiyi belirlemek için çalışmalara başladı. Kiev istihbarat kaynakları, bölgeyi işgal eden 64. Motorlu Piyade Tugayı’nın komutanı Yarbay Azatbek Omurbekov’un sivil katliamların arkasında olabileceğini duyurdu.

BELARUS’TA OLDUKLARI BİLİNİYOR

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Ukraynalı araştırmacılar Omurbekov'un birliğinin bölgede bulunduğunu kanıtladı.

35. Tüm Rusya Ordusu’nun 64. Motorlu Tüfek Tugayı üyeleri, geçen hafta Bucha’dan çekilerek dün Belarus’un Mazyr kentine varmıştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın istihbaratına göre de Bucha’da çaresiz sivillere karşı işlenen ağır savaş suçlarını işlemekle sorumlu Rus birlikleri cepheye geri dönmeye başladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan bir raporda,’64. Tugay’ın Ukrayna topraklarına hızlı bir şekilde geri dönmesinin bir başka amacı bölgedeki tanıkların hızlı bir şekilde ‘yok edilmesi’ iddiası paylaşıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ‘Hayatta kalma şansı olanları düşünüp geri döndüler böylelikle mahkemelerde tanıklık etmelerini imkansız hale getirecekler” dedi.

İstihbarat ayrıca, saflardaki yaygın direnişe rağmen, Rus komutanların, suçların faillerinin herhangi bir istifasını kabul etmeyi reddettiğini ve muhalifleri askeri mahkemeyle tehdit ettiğini ileri sürdü.

Kremlin, tüm bu suçlamaları reddederken, Rus siyasetinden önemli isimler, bu tür iddiaların, Ukrayna ve Batı tarafından Putin’i itibarsızlaştırmak için sahnelendiğini öne sürdü.

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