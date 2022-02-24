Ukrayna Türkiye’den Boğazları Rusya’ya kapatmasını istedi

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ankara'da düzenlenen basın toplantısında, "Boğaziçi ve Çanakkale boğazlarının kapatılması çağrısında bulunuyoruz. İlgili resmi talebimizi Türk tarafına ilettik" dedi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya’nın dün başlattığı askeri operasyonun ardından, Ukrayna’nın Türkiye’den Boğazları Rusya’ya kapatmasını istediğini söyledi.

Bodnar bugün Ankara’da düzenlenen basın toplantısında, “Ukrayna’ya yardım edin. Bu bağlamda hava sahasının kapatılması ve Boğaziçi ve Çanakkale boğazlarının kapatılması çağrısında bulunuyoruz. İlgili resmi talebimizi Türk tarafına ilettik” dedi.

Aynı zamanda Rus tarafına bir yaptırım uygulanmasını istediklerini kaydeden Bodnar, “Savunma silahlarının temin edilerek bizim savunmamıza yönelik destek de bizim için önemli, mali destek de önemli. İnsani destek de o kadar önemli” diye konuştu.

Bodnar dün Reuters’a yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Karadeniz’deki sınırları yakınında Rus savaş gemilerinin bulunmasını tehdit olarak gördüğünü belirterek, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali durumunda Türkiye’den Boğazları Rus gemilerine kapatmayı değerlendirmesini isteyeceklerini söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusunda “özel” askeri operasyon başlatırken, Rus kuvvetleri pek çok Ukrayna kentine füze saldırısı düzenledi ve kıyı kentlerine çıkarma yaptı.

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