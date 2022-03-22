“Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalar 2-3 haftaya bitebilir”

Rusya’nın Ukrayna işgalinde yaklaşık 3 hafta geride kalırken Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Oleksiy Arestoviç, televizyon söyleşisinde, Rusya'nın önceliklerinden birinin Kiev'i ele geçirmek olduğunu ancak böyle bir adımın "intihar" olacağını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Oleksiy Arestoviç, Ukrayna ile Rusya arasındaki aktif çatışmaların 2-3 hafta içerisinde bitebileceğini söyledi.

Arestoviç, bir televizyon söyleşisinde Rusya’nın önceliklerinden birinin Kiev’i ele geçirmek olduğunu ancak böyle bir adımın “intihar” olacağını belirtti.

Ukrayna ordusundan bu sabah yapılan açıklamada, Kiev'in dış bölgelerinden Makariv'de Rus askerlerin geri püskürtüldüğü bildirildi. Öte yandan açıklamada, Rus ordusunun Buşa, Hostomel ve İrpin'in bir bölümünü kontrol altına aldığı kaydedildi.

ÇATIŞMALAR MARİUPOL’DE YOĞUNLAŞIYOR

Rusya ordusu geçen hafta da ülkenin doğusunda Ukrayna ordusunun Azak Denizi'yle bağlantısını kesmişti. Ukrayna birlikleri, son dönemde Rusya'nın kuşatması altında bulunan ve şiddetli çatışmaların yaşandığı Mariupol kentinde Rus ordusunun ilerleyişini durdurmaya çalışıyor.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, bugün yaptığı konuşmada Rusya'ya Mariupol'den sivillerin tahliyesine ve kente insani yardımların girişine izin verme çağrısı yaptı.

Öte yandan Mariupol’de halkın tahliyesi için çalışmalar devam ediyor. Sürekli bombardıman altında olan, elektriğin, suyun, internetin kesildiği ve temel gıda ihtiyaçlarının karşılanamadığı kente siviller için 24 tahliye otobüsü gönderildi. Üzerlerinde “çocuklar” ve “siviller” yazan otobüsler, Mariupol'den ayrıldıktan sonra polis eşliğinde Zaporijya kentine gidecek.

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