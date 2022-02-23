Ukrayna yedek askerleri göreve çağırdı: Maksimum bir yıl

Rusya ile Ukrayna arasında gerilim devam ederken, yedek askerler hakkında yeni bir karar alındı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın ülkenin doğusundaki hamlelerini artırmasıyla birlikte Ukrayna yönetiminden yeni bir adım geldi.

Ukrayna lideri Zelenskiy, ordunun askeri gücünü artırmak için 18-60 yal arasındaki yedek askerleri göreve çağırdı. Barış zamanında sivil olan bu bireyler savaş zamanında ise orduya destek olabiliyor. Zelenskiy, maksimum görev süresinin 1 yıl olduğunu duyurdu.

Avrupa’nın son yıllarda yaşadığı en büyük güvenlik krizinde gerilim tırmanırken, Zelenskiy dün gece yaptığı açıklamada “yedek asker” olarak da bilinen grubu göreve çağırmak için onay verdiğini söylemişti.

Zelenskiy, henüz seferberlik ilan edilmesi için erken olduğunu dile getirmişti.

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